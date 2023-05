Cheikh Bara Dolly Mbacké appelle au calme et à la préservation des biens publics (vidéo) Dans un contexte de tensions sociales, Cheikh Bara Dolly Mbacké lance un appel pressant au calme et à la préservation des biens publics. Conscient des enjeux qui pèsent sur la stabilité sociale, il exhorte la population à faire preuve de retenue et de responsabilité, soulignant l'importance de préserver les infrastructures et les biens communs pour le bien-être collectif. Son message vise à apaiser les tensions et à favoriser un climat propice au dialogue et à la résolution pacifique des différends.











