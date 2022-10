Cheikh Bara Ndiaye: "Ousmane Sonko a fait ses preuves, donc je ne le minimise plus..."

" Si on élit Président Ousmane Sonko, il partagera la place du président gambien, Adama Barrow, qui est le Président le plus nul du monde. Sonko n’est pas intelligent. C’est cela qui lui a amené tous ces problèmes. On lui a fait du tort parce qu’il ne savait que travailler et percevoir son salaire à la fin du mois ", avait dit Cheikh Bara Ndiaye dans l'un de ses audios fuités.



Interpellé sur cette déclaration, le défenseur de Ousmane Sonko sur les plateaux télé, a déclaré: " Je minimisais Sonko à l'époque mais actuellement, si on me demandais de revenir sur mes propos, je ne le ferais pas parce qu'en 2019, il ne faisait que des promesses, aujourd'hui il est élu maire et a fait en 6 mois ce que Adama Barrow n'a pas fait en Gambie. Donc je ne le minimise plus, car il a fait ses preuves ".