Cheikh Béthio doit 100 millions de FCfa à chaque partie civile, la femme de Ababacar Diagne va déposer un recours pour corser la peine Sokhna Kane, la femme de Ababacar Diagne, a décidé de déposer un recours car jugeant la peine de Cheikh Béthio moins sévère.



Rédigé par leral.net le Lundi 6 Mai 2019



Le verdict sur le procès des Thiantacounes dans l’affaire du double meurtre de Madinatoul Salam vient de tomber. Le guide Cheikh Béthio Thioune, jugé par contumace et son chambellan ( Diewrigne), Cheikh Faye, ont été condamnés à 10 ans de travaux forcés. En sus, lui et ses 19 disciples vont payer la somme de 100 millions de FCfa à chacune des deux parties civiles.



C’est désormais officiel, Cheikh Béthio Thioune écope de 10 ans de travaux forcés dans l’affaire dite Médinatoul Salam. En plus de cette sentence, la somme de 100 millions de Fcfa sera aussi allouée à chaque partie civile. Cette peine concerne le marabout et ses 19 disciplines.



Sept ans après le meurtre de Bara Sow et Ababacar Diagne, Cheikh Béthio Thioune et Cie connaissent enfin leur peine. La Chambre criminelle du TGI de Mbour a ainsi donné son verdict, au terme d’un très long feuilleton judiciaire.











senenews.com

