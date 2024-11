Cheikh Diba et ses Services : Une Réduction Notable du Déficit Budgétaire à 610 Milliards FCFA en 2024 Cheikh Diba et ses services salués : Une gestion exemplaire des finances publiques sénégalaises Les finances publiques du Sénégal continuent de montrer des signaux positifs en 2024, grâce à une gestion rigoureuse et stratégique. Sous la supervision de Cheikh Diba, connu pour son expertise et son engagement, les performances enregistrées au cours des neuf premiers mois de l'année traduisent une trajectoire encourageante, notamment sur le plan budgétaire.



Un déficit budgétaire en nette amélioration

Selon les données officielles compilées par SIKA Finance, le déficit budgétaire du Sénégal s’est établi à 610 milliards de FCFA à fin septembre 2024. Cela représente une amélioration notable par rapport aux 683,4 milliards de FCFA enregistrés à la même période en 2023.



Cette réduction du déficit résulte de deux facteurs principaux :



Une hausse modérée des recettes publiques, traduisant une meilleure mobilisation fiscale et non fiscale.

Une gestion maîtrisée des dépenses publiques, évitant les gaspillages et orientant les ressources vers les priorités stratégiques.

Le rôle clé de Cheikh Diba

Cheikh Diba et ses équipes se distinguent par leur rigueur dans la gestion des finances publiques. Sous sa direction, plusieurs réformes ont été entreprises pour renforcer la transparence, améliorer la mobilisation des recettes et optimiser les dépenses.



Les résultats positifs observés en 2024 ne sont pas le fruit du hasard :



Modernisation des outils de gestion fiscale : mise en place de systèmes numériques facilitant la déclaration et le paiement des impôts.

Renforcement des contrôles budgétaires : évitant les dérives et assurant l’allocation des fonds vers des projets à fort impact.

Dialogue renforcé avec les partenaires : Cheikh Diba a su maintenir un cadre de collaboration constructif avec les bailleurs et institutions internationales, renforçant la confiance et l’attractivité du Sénégal.

Perspectives encourageantes pour 2024 et au-delà

Les neuf premiers mois de 2024 laissent entrevoir une année globalement positive pour les finances publiques. L’amélioration du déficit budgétaire, bien que modeste, constitue un pas important vers la consolidation des acquis macroéconomiques.



Les efforts de Cheikh Diba et ses services doivent se poursuivre pour :





Réduire encore le déficit budgétaire.



Stimuler les investissements publics et privés dans des secteurs clés.

Maintenir la discipline budgétaire face aux défis économiques mondiaux.

Conclusion : Une gestion qui inspire confiance

En 2024, le Sénégal confirme sa capacité à améliorer la gestion de ses finances publiques malgré un contexte international incertain. Cheikh Diba et ses services méritent d’être salués pour leur contribution à ces avancées.



Avec des perspectives économiques prometteuses et un leadership avisé, le Sénégal peut espérer maintenir le cap vers une croissance inclusive et durable, tout en consolidant sa crédibilité sur les marchés financiers internationaux.

