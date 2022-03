Cheikh Dieng, après le rejet de son recours: «La suite du combat sera politique ou judiciaire» «Je suis surpris et étonné, en raison des documents très clairs et précis que nous avons remis à la Cour d’Appel, sur les nombreuses irrégularités qui ont conduit à la victoire de Benno Bokk Yakaar ».

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Mars 2022 à 08:46 | | 0 commentaire(s)|

« Cette victoire a été fabriquée au niveau de la Commission départementale de recensement des votes, comme en attestent les procès-verbaux d’originaux issus de bureaux de vote que nous avons fournis à la Cour. Nous sommes étonnés que la Cour n’ait pas donné de suite favorable à notre requête », a-t-il dit.



« Nous allons nous concerter avec nos avocats pour voir l’arrêt en lui-même et voir les motivations, afin d’avoir une analyse beaucoup plus objective de ce rejet. C’est une coordination de l’opposition à Pikine qui gérait ce dossier. Nous allons nous réunir pour voir si la suite du combat sera politique ou judiciaire », a-t-il ajouté.











Le Quotidien



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook