Cheikh Dieng, candidat de Wàllu à Pikine: Des maires et responsables libéraux boudent l’assemblée générale d’investiture Le maire de Djiddah Thiaroye Kaw a été investi hier par les responsables locaux de la coalition Wàllu du département de Pikine, comme leur candidat à la Ville de Pikine et à la Commune.



Cependant, l’assemblée générale d’investiture de Dr. Cheikh Dieng a été boycottée par les maires libéraux Ablaye Diop et Ndiaga Niang et des responsables libéraux.



Ils pensent que Cheikh Dieng n’a aucune légitimité politique pour diriger la liste de la ville et de la commune, parce qu’il a perdu toutes les élections dans sa commune depuis 2014. Ces libéraux invitent d’ailleurs leur secrétaire général national Abdoulaye Wade et Karim Wade, à intervenir avant qu’il ne soit trop tard.











