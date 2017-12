Cheikh Gadiaga et Moïse Rampino écroués

La messe est dite pour Cheikh Gadiaga et Moïse Rampino, poursuivis pour les délits d’association de malfaiteurs, chantages, extorsion de fonds. Le fondateur du site d'informations Senegalxxx.net et son «nègre de service », ont passé la nuit à la prison de Rebeuss.



Ce, après avoir été inculpés et placés sous mandat de dépôt. Le dossier a été confié à un juge pour l’ouverture d’une information judiciaire.



Pour rappel, Gadiaga et Rampino sont accusés d’avoir mis en place un site d’informations pour s’attaquer à des pontes de la République, avant de les faire chanter. Le promoteur de lutte Gaston Mbengue, accusé d'être de connivence avec les présumés auteurs de ce chantage, a été auditionné à la Section de recherches puis, relaxé.

