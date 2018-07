Cheikh Guèye : « L’Afrique et le Monde regardent le Sénégal. Bou niou dieul ndaré waaye » »

En marge de la marche de l'opposition, Cheikh Guèye, le Maire de la Commune de Dieuppeul-Derklé, a dénoncé avec vigueur le fait que Khalifa Sall soit encore en prison après que la Cour de justice de la Cedeao a révélé des vices de procédure, notamment au niveau strictement des droits de l’homme.



« La libération Khalifa Sall, c’est la volonté du peuple et c’est que le droit a dit. Le Sénégal ne doit ménager aucun effort pour appliquer les lois supranationales qu’il a signées sur le plan communautaire. Il faut que le Sénégal applique ce que la Cedeao a statué dans cette affaire et évite de couvrir d’opprobre les Sénégalais. Tous les yeux sont braqués sur le Sénégal. L’Afrique nous regarde, le Monde nous regarde, bou niou dieul ndaré waaye », a martelé le maire de Dieuppeul Derklé.



Le Front national de résistance a effectué une marche ce jour à partir de 15h, avec comme itinéraire de la marche : Place de la Nation (Obélisque) - Boulevard du Général De Gaulle - Rond Point RTS.















