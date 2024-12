Cheikh Issa Sall exprime ses condoléances et assure son soutien aux proches des victimes à Mbour Cheikh Issa Sall, maire de Mbour, exprime ses sincères condoléances après le décès tragique de six membres d'une même famille dans le quartier 11 Novembre. Il assure que lui et ses collaborateurs restent pleinement engagés pour soutenir les proches des victimes dans cette épreuve.

"C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de six personnes d'une même famille dans le quartier 11 Novembre. En ce moment de douleur, je tiens, au nom de la commune de Mbour, à présenter mes sincères condoléances aux proches endeuillées, ainsi qu’à l’ensemble des habitants du quartier.



Une enquête est actuellement en cours pour faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame. Nous restons mobilisés pour accompagner les proches des victimes.



Que leurs âmes reposent en paix et que Dieu Tout-Puissant apporte réconfort et courage à leurs familles en ces instants si éprouvants".





