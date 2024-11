Cheikh Issa Sall promet une proposition de loi pour la protection des autorités religieuses, une fois élu député

La tête de liste nationale de la coalition de l’Union nationale pour l’intégration, le travail et l’équité (UNITE), Cheikh Issa Sall, a annoncé qu’il compte soumettre à l’Assemblée nationale, s’il est élu député, une proposition de loi visant à protéger les autorités religieuses contre toute forme d’attaque et d’injure, informe l'Aps.



“[La première proposition de loi] que nous allons faire, une fois à l’Assemblée nationale, sera destiné à protéger les autorités religieuses du pays contre toute attaque et injure publique”, a dit Cheikh Issa Sall.



“Le président de la République est protégé par l’article 80, les députés sont protégés par l’immunité parlementaire, les magistrats, par le privilège de juridiction, mais nos autorités religieuses sont laissées à leur propre compte et actuellement il est possible pour chaque Sénégalais de prendre son téléphone, faire une vidéo pour proférer des insanités à (leur) endroit”, a-t-il dit.



Cheikh Issa Sall, par ailleurs maire de Mbour, a insisté sur la nécessité de “mettre un terme le plus rapidement possible” à cette situation.



Selon la même source, Cheikh Issa Sall, par ailleurs maire de Mbour, a aussi exprimé sa volonté de “criminaliser l’homosexualité, à travers un projet de loi en urgence”.



Une autre “urgence” soulignée par Cheikh Issa Sall tient à la nécessité de pendre en compte de l’équité territoriale dans la formulation des politiques publiques. Ce qui devra passer par “une analyse approfondie” des politiques publiques que le gouvernement mettra en place.



Pour la tête de liste nationale de la coalition de l’Union nationale pour l’intégration, le travail et l’équité, l’Etat doit être amené à mettre en œuvre de “façon efficace et urgente l’équité territoriale”, à faire des villages de l’intérieur du pays, le “moteur de croissance du pays”.



Il estime qu’une équité territoriale et une plus grande “justice sociale” aideront à prendre en compte les aspirations des populations.