Cheikh Kouyaté : « Il faudra se battre ou disparaître »

« Tout le monde est fier de faire partie de ce groupe. On va bien travailler durant le stage de préparation. On a trois matches amicaux et ce sera l’occasion pour nous de faire le plein de confiance et de hausser notre rythme de jeu avant la compétition. L’essentiel c’est d’être en forme au Mondial et de prendre match après match.



On sait ce qui nous attend et il faut se battre ou disparaitre. Sadio a tout notre soutien et nous prions pour qu’il gagne la Ligue des Champions face au Real Madrid, une grande équipe d’Europe », a dit Cheikh Kouyaté.













