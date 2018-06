Cheikh Kouyaté : « Le Japon est un gros morceau»

« On commence bien. Il nous reste encore deux autres matches. Nous ne sommes pas qualifiés. On va continuer à rester humbles. On ne va pas s’enflammer et, dès demain, on reprend le boulot. Le Japon est un gros morceau. Ce sera une finale. Le président de la République nous a félicités et encouragés. Jouer contre la Belgique au second tour est mon rêve ».