Cheikh Ndiguël Lô annonce la sortie d’un 6e album pour célébrer ses 50 ans de carrière

Le musicien-chanteur sénégalais Cheikh Ndiguël Lô a annoncé la sortie prochaine de son sixième album en 2025, date à laquelle, il va célébrer ses 50 ans de carrière d’après l’APS, repris par LeSoleil-Digital.



Cheikh Lô s’exprimait lors d’un entretien avec des journalistes, en prélude du concert pour la fraternité et la paix universelle. Lequel il doit donner, samedi, à l’Institut français de Dakar, dans le cadre de la 6e édition du « Gingembre littéraire ». Il s’agit d’une initiative du journaliste El Hadj Gorgui Wade Ndoye, placée sous le thème : « Sport et cohésion sociale ». « Je travaille sur un nouvel album qui doit sortir l’an prochain parce qu’en 2025, on va célébrer les 50 ans de carrière musicale sur scène, et aussi fêter en même temps mes 70 ans », a-t-il déclaré.



Il a promis un morceau inédit pour le public lors de ce live, qui selon lui, sera à l’image de son immense carrière. Le nouvel album, dit-il, sera composé exceptionnellement de treize titres, dont « Développement africain », une tube en reggae qui parle de l’Afrique et de ses « dirigeants véreux ».