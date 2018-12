«Cheikh Niasse n’est pas le fils aîné de Sidy Lamine»

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Décembre 2018

Alors qu’une vive polémique avait tenu en haleine tout Dakar hier soir, sur le lieu d’enterrement de Sidy Lamine Niasse, son frère Ahmed a convoqué une réunion avec les membres de la famille au domicile du défunt. Une rencontre qui a failli virer au vinaigre.



Cheikh Niasse, l’avocat crédité très proche de son père, a dit vouloir respecter les dernières volontés de celui-ci. C’est dire faire son inhumation au cimetière musulman de Yoff. « Non » lui, oppose ferment son oncle, Ahmed, avant de se lever pour présenter un membre qu’il prétend le fils aîné de Sidy (voir la vidéo). Il déclare que ce dernier et les autres enfants souhaitent qu’il soit inhumé à Kaolack.



« Un de mes neveux Cheikh a fait comprendre que c’est lui l’aîné, je dis que ce n’est pas vrai. L’aîné est là avec sa carte d’identité. Il s’appelle Khalifa Niasse. Sa mère habite Koungheul. Il est né en 1976 », raconte-t-il devant la presse.



