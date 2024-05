Cheikh Omar Anne : » L’APR compte revenir au pouvoir en 2029 avec Amadou BA » Rédigé par leral.net le Samedi 18 Mai 2024 à 17:27 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Podor/ Ndioum/ Babacar Sy Si le nouveau pouvoir prend ses marques, l’APR est en ordre de bataille pour revenir au pouvoir dans les prochaines années même si la polémique concernant le statut chef de l’opposition pourrit l’atmosphère. L’ancien ministre de l’éducation nationale et maire de Ndioum se veut clair sur le sujet. Pour Cheikh Oumar ANNE, Amadou BA va assurer pleinement son statut de chef de l’opposition et reviendra aux affaires dès à présent. Selon le Thierno de Ndioum, l’Alliance Pour La République (APR) compte «revenir, dès 2029, aux affaires et conduire le pays à l’émergence avant 2035 ». Et d’ajouter, «Amadou BA va pleinement assumer son statut de chef de l’opposition, avec fermeté. Il a les idées et la stratégie pour mener le pays à cet objectif, dans la paix, la stabilité et la cohésion sociale. Nous serons une opposition responsable, crédible et capable de faire des propositions pertinentes», révèle-t-il. Par ailleurs, l’ancien ministre de l’Education nationale a lancé un message aux partisans. Il déclare que «le Premier ministre Amadou BA se porte bien et vous remercie de votre engagement à ses côtés».



Source : Sénégal Atlanticactu/ Podor/ Ndioum/ Babacar Sy Si le nouveau pouvoir prend ses marques, l’APR est en ordre de bataille pour revenir au pouvoir dans les prochaines années même si la polémique concernant le statut chef de l’opposition pourrit l’atmosphère. L’ancien ministre de l’éducation nationale et maire de Ndioum se veut clair sur le sujet. Pour […]Source : https://atlanticactu.com/cheikh-omar-anne-lapr-com...

Accueil Envoyer à un ami Partager