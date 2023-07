Cheikh Oumar Anne: "Déthié Fall et Cie vont tout faire pour que Sonko reste en prison"

Toujours dans le chapitre des réactions, il y a celle de Cheikh Oumar Anne. Selon le ministre de l’Education nationale, le leader de Pastef sera abandonné par ses amis de la coalition Yewwi Askan Wi.



« Là, il va et il provoque une autre femme, encore une fois et il va en prison. Ce que je vois, les Déthié Fall et tous ces candidats déclarés à la Présidentielle, qui sont tous reliés et qui devraient le soutenir, vous croyez qu’ils vont le faire ? Ils vont tout faire pour qu’il reste en prison », a dit Cheikh Oumar Anne, sur les ondes de Rfm, relate "Rewmi".