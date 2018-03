Cheikh Oumar Anne : « Macky est un militant qui se bat, Idy est un tricheur »

Dans un entretien qu’il a accordé au journal Vox populi, Cheikh Oumar Anne, responsable de l’APR dans le département de Podor a taxé de tricheur, Idrissa Seck. « Idrissa Seck n’est pas crédible. Ses positions changent par rapport aux circonstances. Aujourd’hui, la première analyse qu’on devrait faire, c’est de dire que c’est indécent qu’Idrissa Seck veuille se positionner tous les jours par rapport à Khalifa Sall. La bataille d’Idrissa Seck, ce n’est pas Macky Sall. Ses vociférations, c’est juste pour se positionner par rapport à Khalifa Sall, comme le leader de l’opposition.



Au regard de ses résultats aux élections, Idrissa Seck n’a pas de statut. Et lors des dernières élections législatives, il a fait du ‘’yobbaalema’’. C qui veut dire qu’il n’a pas un parti représentatif. Macky ne boxe pas dans la même catégorie qu’Idrissa Seck. Au moment où il devait faire des études pour avoir le bagage nécessaire pour diriger le pays, il a triché. Il a triché sur son CV globalement.



L’homme politique Macky Sall est un militant qui se bat pour une cause et cela a commencé quand il s’est positionné comme leader syndical parmi les plus charismatiques de sa génération. Et son engagement militant s’est accompagné avec des études sérieuses. Et ça n’a pas été le cas d’Idrissa Seck, qui n’est qu’un tricheur », a révélé M. Anne.











Vox populi