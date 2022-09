Cheikh Oumar Anne: «Personne ne touchera à l’intégrité de l’ESEA»

Le ministre de l’enseignement supérieur, Cheikh Oumar Anne est formel. « Personne ne touchera à l’intégrité de l’ESEA. Il s’oppose de manière catégorique à la cessation de l’assiette foncière de 8600 m2 de l’École supérieur d’économie appliquée (ESEA) ex ENEA au profit d’un promoteur immobilier privé.



Cheikh Oumar Anne dit avoir échangé avec le président Macky sall et le ministre des finances. « Personne ne touchera à l’intégrité de l’ESEA. J’en ai parlé avec le président de la République et le ministre des Finances.Cette décision sera arrêtée, d’où qu’elle vienne. Le titre foncier de l’Etat attribué à l’ESEA restera de mise« , a déclaré le ministre de l’enseignement supérieur.



A retenir, le Syndicat autonome des enseignants du supérieur (SAES) qui menace de boycotter la rentrée universitaire, prévue le 3 octobre prochain pour montrer son désaccord sur la décision du gouvernement d’octroyer 8 600 m2 à Mermoz, dans l’assiette foncière de l’École supérieure d’économie appliquée (Esea), à un promoteur immobilier privé dénommé Sertem Properties.