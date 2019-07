Cheikh Oumar Diagne, Enseignant-Chercheur : « De 1960 à nos jours, les dirigeants de nos gouvernements appartiennent généralement à des loges maçonniques » L’enseignant-Chercheur, expert financier, Cheikh Oumar Diagne, a publié un livre, intitulé la République privée du Sénégal. Dans ce livre, il conteste l’existence d’indépendance du Sénégal. D’après lui, l’indépendance semble être un concept vide et un vain mot. Puisque, jusqu’à présent c’est la France, pays colonisateur qui dirige le Sénégal.

Rédigé par leral.net le Mercredi 31 Juillet 2019 à 20:12 | | 0 commentaire(s)|

L’indépendance du Sénégal, tant chantée semble être un concept vide de sens pour l’enseignant-Chercheur et expert financier, Cheikh Oumar Diagne. Dans son livre, intitulé : « La République privée du Sénégal », publié récemment, il a soutenu que le Sénégal n’a jamais été indépendant. Et, de 1960 à nos jours, les dirigeants de nos gouvernements appartiennent généralement à des loges maçonniques.



« Tout ce que le Sénégal célèbre, porte les noms de non croyants. On les donne des noms de rues, crée des statuts pour eux etc. C’était des négriers, non croyants qui ne respectaient pas l’homme noir. Il y a la rue Jules Ferry qui avait soutenu qu’il faut exclure Dieu dans la gestion des affaires d’un Etat. Le drapeau, l’emblème etc, en sont des illustrations.



C’est les blancs qui ont conçu tout ce qui symbolise la République au Sénégal. La majeure partie d’entre eux, c’était des framaçons », a-t-il dressé.



L’enseignant-Chercheur recommande d’accepter ce que nous sommes. Au Sénégal, il y avait des valeurs, une administration locale, avant l’arrivée des blancs. « Nous devons reconstruire notre pays sur la base de ce que nous avions de meilleur. Il faut tenir compte du fait que nous avons pays de croyants, majoritairement musulmans », a-t-il, exhorté.



Leral



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos