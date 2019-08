Cheikh Oumar Guèye : « les derniers cas d’accidents relèvent de l’indiscipline des chauffeurs » La journée d’hier, lundi 26 août 2019, a été particulièrement meurtrière sur les routes du pays où 10 morts ont été dénombrés dans des accidents de la circulation, notamment à Kaléane, à Oussouye où la collision entre un camion et un véhicule de transport ‘’7 places’’, a fait 6 morts sur le coup.

Le Directeur des Transports, Cheikh Oumar Guèye a déploré cette série meurtrière, soulignant que 40 personnes sont décédées dans des accidents en Deux semaines, dont 10 dans la seule journée d’hier.

« Les derniers accidents notés sont le seul fait de la défaillance humaine. Ce ne sont pas des défaillances mécaniques ou techniques », a-t-il dit sur la RFM.

Donnant l’exemple de l’accident d’Oussouye, il explique : « lors de cet accident, la route était mouillée. Cela n’a pas empêché le chauffeur du camion de rouler à vive allure, au point de perdre le contrôle de son véhicule et d’aller percuter une voiture qui se trouvait dans l’autre voie et de la traîner sur plusieurs mètres. C’est de l’indiscipline notoire ».



