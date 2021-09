Cheikh Oumar Sy: « Ce coup d’Etat doit servir de leçon pour ne pas forcer un troisième mandat » L’ancien député, Cheikh Oumar Sy estime que ce coup d’Etat en Guinée par les hommes du Lieutenant-colonel, Mamady Doumbouya, doit servir de leçon pour ne pas forcer un troisième mandat.

« J’aurai dû…!



Nous regardons souvent le rétroviseur pour ressasser nos souvenirs et surtout regretter certains de nos actes. On se pose tellement de questions et l’on se dit, pourtant j’ai été averti. Mes proches, les plus véridiques, m’avaient dissuadé de le faire, mais j’ai préféré écouter les avides du pouvoir, les laudateurs et ceux qui ont des intérêts personnels.

Le peuple n’est généralement pas violent et veut juste qu’on le respecte, qu’on respecte sa Constitution et que l’on respecte surtout la parole donnée.



Nous ne souhaitons pas, nous citoyens africains, que des photos aussi humiliantes de nos dirigeants fassent le tour du monde. Nous sommes touchés dans notre dignité propre quand on dira: « Ah les africains, encore un coup d’Etat ».



Le peuple n’a aucun intérêt à humilier ses dirigeants, en premier le président de la République. Mais ils arrivent des moments où ces derniers les poussent jusqu’à leurs deniers retranchements et la colère explose.

Ibk, Alpha Conde, Yayah Jammeh, Blaise Compaore et j’en passe.



Nous souhaitons vivement que nos dirigeants terminent leurs mandats dans la dignité et le respect de leur peuple. Qu’il regarde droit devant sans se retourner, ayant accompli dignement leurs missions. Ils sentiront alors le peuple derrière eux pour les protéger et les remercier.



Apres IBK, Alpha Conde, encore une leçon à retenir pour ne pas forcer un troisième mandat. »



