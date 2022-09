Cheikh Oumar Sy à Mimi Touré: « Le problème ne se règle pas en publiant des tweets »

Dans une série de publications parues sur Twitter, la tête de liste de la coalition présidentielle lors des élections législatives n’y est pas allée par quatre chemins pour fustiger l’attitude du camp de la majorité qui a préféré porter la candidature de Amadou Mame Diop à son détriment.



Ainsi, Cheikh Oumar Sy a « dénoncé l’injustice que l’honorable députée Aminata Toure a subi. » Avant de rappeler : « Elle a mené un rude combat et elle méritait d’être à la tête de l’Assemblée nationale, mais elle doit être dans l’hémicycle et voter. »



Mais pour l’ancien parlementaire, « Elle n’est ni malade, ni absente du territoire national. Qu’elle soit pour où contre le ou les choix de Macky Sall, son vote est important. Le problème ne se règle pas en publiant des tweets. Je suis contre une chose et j’ai l’opportunité de traduire cela en acte, je le fais devant le peuple sénégalais qui m’a élu. »