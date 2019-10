Cheikh Seck : « 60% des agents des hôpitaux ne sont pas des personnels de santé » Cheikh Seck, du syndicat des travailleurs démocratiques, a fustigé la situation de ces nombreux contractuels dans les hôpitaux. Réagissant à la polémique suscitée par le supposé licenciement de ces derniers au 29 octobre prochain, Cheikh Seck estime qu’ « il faut dépasser cette situation de contractuels dans le secteur de la santé ».

Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Octobre 2019

Réagissant sur la RFM, le pensionnaire de l’hôpital général de Grand-Yoff a révélé qu’ « il y a des gens qui sont sous contrat depuis 10 ans. Rien qu’à l’hôpital général de Grand-Yoff où je suis, il y a 250 contractuels, ce n’est absolument pas normal ».

Et de poursuivre, « aujourd’hui, 60% des agents des hôpitaux ne sont pas des personnels de santé. Mais cela les arrange parce que ça leur permet de capter des financements et de caser leur clientèle politique ».



