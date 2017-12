Cheikh Tdiane Gadio à quitte ou double !

Cheikh Tidiane Gadio sera jugé ce lundi 18 décembre par la justice américaine. S’il est reconnu coupable (c’est tout le contraire que nous lui souhaitons), l’ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères risque jusqu’à 20 ans de prison. Il est poursuivi pour quatre chefs d'accusation, dont chacun peut lui valoir plus de 5 ans de prison.



Le leader du Mouvement Panafricain et Citoyen "Luy Jot Jotna" placé en résidence surveillée, a été inculpé avec un homme d’affaires chinois Patrick Ho, de corruption et blanchiment, entre autres. Selon l’accusation, ils ont versé des pots-de-vin pendant plusieurs années, à plusieurs hauts responsables au Tchad dont le président Idriss Deby, afin d'obtenir des avantages pour une entreprise pétrolière chinoise.









