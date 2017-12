Cheikh Thiam: "Je demande pardon à tous mes collaborateurs étant entendu que manager des hommes et des femmes venus d'horizon divers n'est pas une tache facile" Cheikh Thiam, directeur général de SSPP le Soleil, appelé à d'autres fonctions, a été remplacé, hier 6 décembre 2017, par le journaliste Yakham Mbaye, ex-secrétaire d'État à la Communication dans le 1er gouvernement Dionne. Cheikh Thiam qui a fait plus de dix ans à la tête de cette structure de presse, à travers une note parvenue à notre Rédaction, a tenu à remercier tous ses collaborateurs.

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Décembre 2017 à 15:07 | | 0 commentaire(s)|

"Alhamdoulilahi Rabbil Alamine. Le Président Macky Sall vient de me décharger de mes fonctions de Directeur Général du Soleil, en nommant Yakham Mbaye comme remplaçant", a déclaré Cheikh Thiam, ancien directeur général de la Société SSPP le Soleil.



A travers une note parvenue à Rédaction de Leral.Net, Cheikh Thiam rend Grâce à Dieu, tout en remerciant infiniment le Président de la République qui, depuis son arrivée au pouvoir le 25 mars 2012, l'a investi de sa confiance, après sa nomination au poste par Me Wade, en septembre 2009.



Les remerciements vont aussi à tous les collaborateurs du Soleil qui l'ont accompagné dans cette mission qui a duré presque 9 ans.



"Je n'oublie pas aussi mes amis et frères qui m'ont toujours soutenu dans l'exercice de cette lourde charge au service de mon pays. Aucun homme n'étant parfait, j'ai essayé un tant soit peu de donner le meilleur de moi même. Je demande pardon à tous mes collaborateurs étant entendu que manager des hommes et des femmes venus d'horizon divers, n'est pas une tâche facile", a-t-il soutenu.



Par ailleurs, il n'a pas manqué à féliciter le nouveau directeur général Yakham Mbaye, dont il est convaincu qu'il saura donner un autre saut de qualité au quotidien national, qui l'a toujours soutenu dans ses charges au Soleil !



"Je lui apporterai donc, naturellement, tout mon soutien pour la réussite de sa mission au service d'un Soleil plus radieux! Que Dieu ouvre de plus belles perspectives au Soleil et à ses collaborateurs !", conclut-il.











Ndèye Safiétou Nam









