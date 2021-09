Cheikh Tidiane Dièye: « Bénir ou condamner ce coup d’Etat, ne servira à rien » Le Leader de la plateforme Avenir Senegaal Bi Nu Begg, Dr. Cheikh Tidiane Dièye trouve qu’il ne sert à rien de bénir ou de condamner ce coup d’Etat, perpétré, hier en Guinée, par les putschistes dirigés par le Lieutenant-Colonel Mamady Doumbouya.

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Septembre 2021 à 13:22 | | 0 commentaire(s)|

In extenso son texte publié



« Que leur faudra-t-il encore pour comprendre que « Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs ».



Partir pour revivre comme Mouhamadou Issoufou au Niger ou s’accrocher pour tomber comme Condé en Guinée.



Chaque Président africain doit choisir son destin. Bénir ou condamner ce coup d’Etat ne servira à rien. Il appartient au peuple guinéen de l’assumer avec lucidité et d’imposer à la junte, la voie à suivre vers le retour à l’ordre constitutionnel, dans un délai réaliste et raisonnable.



Aidons ce brave peuple à avancer…la page Condé est tournée. Il a joué et perdu. Vive la Guinée. »



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos