Cheikh Tidiane Dièye à la tête de l’AMCOW : Un nouveau pas dans le leadership hydraulique du Sénégal Le Sénégal consolide son influence dans le domaine de l’hydraulique, avec la nomination du ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr. Cheikh Tidiane Dièye, à la présidence du Conseil des Ministres Africains chargés de l’Eau (AMCOW). Cette désignation, intervenue lors de la 6ᵉ session extraordinaire du Comité exécutif de l’AMCOW, tenue en ligne le 3 mars 2025, couvre la période 2025-2027.

Mardi 4 Mars 2025

Dans le cadre de ce mandat, Dr. Dièye ambitionne de renforcer la gestion intégrée des ressources en eau en Afrique, en cohérence avec l’Agenda 2063 de l’Union Africaine et les Objectifs de Développement Durable (ODD).



Cette présidence illustre l’engagement du Sénégal à promouvoir une gouvernance efficace et inclusive du secteur de l’eau, afin de garantir l’accès universel à l’eau potable et à l’assainissement sur le continent.



Ce leadership est d’ailleurs confirmé par d’autres distinctions accordées au pays. En 2026, le Sénégal co-organisera avec les Émirats Arabes Unis, la Conférence des Nations Unies sur l’Eau et accueillera la 11ᵉ Réunion des Parties de la Convention sur l’Eau, dédiée à la protection et à l’utilisation des ressources hydriques transfrontalières.



L’AMCOW, créé en 2002 à Abuja, a pour mission de favoriser la coopération et le développement durable en matière de gestion de l’eau en Afrique. En assurant cette présidence, le Sénégal entend jouer un rôle clé dans la définition des politiques hydriques du continent.



