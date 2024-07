Cheikh Tidiane Dièye en visite à Touba : Solidarité et mesures d’urgence contre les inondations Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, s'est rendu à Touba, pour apporter le soutien du gouvernement aux quartiers touchés par les récentes inondations. Il a rencontré les autorités locales et a visité les quartiers les plus affectés, exprimant la solidarité du gouvernement et du peuple sénégalais.



Il a constaté l'avancement des travaux d'assainissement et a annoncé des mesures pour atténuer les problèmes récurrents liés aux inondations. Le ministre a également salué la résilience des habitants et a annoncé un don de matériel de pompage pour soutenir leurs efforts.



Le ministre Cheikh Tidiane Dièye a annoncé plusieurs mesures pour atténuer les inondations à Touba :



Accélération des travaux en cours : Les travaux devant la mairie de Touba seront accélérés cette semaine, pour libérer complètement les deux voies d’accès à la ville sainte.



Reprise et accélération des travaux du bassin de Nguélémou : Les travaux, interrompus en raison de retards de paiement, ont repris après un déblocage urgent des fonds.



Augmentation de la capacité de pompage : La capacité de pompage de la station de Keur Niang, sera augmentée de 2800 m³ à 6000 m³, dans les deux ou trois prochains jours. Le ministre a souligné la nécessité d’augmenter encore cette capacité dès que possible, pour mieux gérer les inondations.



Don de matériel de pompage : Le ministre a annoncé un don de matériel de pompage et d’équipement pour soutenir les efforts des habitants.



Plan d'action complémentaire : Le ministre prévoit de rencontrer plusieurs associations de Touba à Dakar, pour élaborer un plan d'action complémentaire au plan existant, en collaboration avec le gouverneur, le maire et les acteurs locaux.



Ces mesures visent à atténuer les difficultés des populations touchées par les inondations et à améliorer les infrastructures pour une meilleure gestion des eaux de pluie à l’avenir.



