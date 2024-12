Cheikh Tidiane Dièye promet le raccordement à l’eau potable des villages riverains du lac de Guiers

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, s’est engagé, dimanche à Dagana, à ‘’ raccorder à l’eau potable ’’, tous les villages situés au bord du lac de Guiers.



" On prélève beaucoup d’eau transférée dans les zones urbaines, alors que des localités environnantes n’ont même pas accès à l’eau potable. Nous allons corriger ces manquements, en raccordant tous les villages situés au bord du lac de Guiers ’’, a-t-il promis.



Il intervenait au cours d’une visite dans le département de Dagana, dans le cadre de l’évaluation des ressources en eau des ouvrages hydrauliques.



Il a précisé que le raccordement des riverains du lac de Guiers, sera réalisé grâce la Taouey, une rivière reliant ce lac au fleuve Sénégal.



Il a ajouté que son ministère va travailler de sorte que ‘’ tous les villages aient accès à l’eau potable, qui est un droit humain fondamental ’’.



Il a annoncé que des nouvelles réformes seront menées dans le domaine hydraulique, dans le but de ‘’ corriger les injustices sociales subies par le monde rural ’’.



‘’ Les lois sur les réformes liées à l’eau feront partie des premières lois qui seront proposées à l’Assemblée nationale, pour qu’on puisse faire la différence entre l’hydraulique urbaine et celle rurale. Une manière d’adopter l’équité territoriale dans ce domaine ’’, a clarifié le ministre.













Aps