Cheikhna Tidiane Youm PUR sur le régime de Macky : « les ndiouth-ndiaath ‘’entourloupes’’ se heurtent à la réalité… Après une minute de silence observée en conférence de presse de la Coalition Yewwi Askan Wi, Cheikhna Ahmed Tidiane Youm du PUR, est aussi revenu sur la tragédie du bateau « Le Joola ». Déplorant l’inertie de la justice sénégalaise qui dure depuis la tragédie de la marine civile la plus importante du Sénégal, voire même de l’Afrique et du monde, il a tiré sur Macky Sall et son régime. Cheikhna Tidiane Youm du PUR lui rappele que « les ndiouth-ndiaath ou ‘’entourloupes’’ se heurtent toujours à la réalité…

Rédigé par leral.net le Lundi 26 Septembre 2022 à 17:25 | | 0 commentaire(s)|

« Jusqu’à ce jour, la justice est incapable de situer les responsabilités. Le président du PUR Serigne Moustapha Sy nous rappelait que la politique n’est pas un cosmétique pour maquiller les tares ou indésirables de la nation. Le jeu de l’apparence est quasiment nul, car à un moment donné, la comédie atteindra ses limites. C’est ce qui se passe aujourd’hui ! Les ndiouth-ndiaath ‘’entreloupes’’ se heurtent à la réalité… », a-t-il tiré.



Il a rappelé les raisons de la suppression du poste de Premier Ministre, pour revenir en procédure d’urgence faire revenir ce poste. Et pourtant, Macky Sall restera malgré « la mode d’urgence », 9 mois, pour nommer un Premier ministre.



Sur la frustration de Mimi Touré, Cheikhna Ahmed Tidiane Youm du PUR explique que c’est une façon subtile pour Macky Sall, de reconnaitre qu’il a été laminé durant les Législatives. Ce gouvernement, souligne-t-il n’est destiné qu’à combattre Yewwi Askan Wi, l’espoir du peuple. Macky Sall est en route vers la quête d’un troisième mandat…La situation est d’une gravité extrême…



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook