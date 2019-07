Cheikhou Kouyaté : « je rêve de soulever le trophée au soir du 19 juillet »

Cheikhou Kouyaté, le capitaine de l’équipe nationale de football du Sénégal, veut que son rêve se réalise au soir du 19 juillet 2019, jour de la finale de la CAN. Le joueur polyvalent l’a fait savoir, mardi soir, lors de l’entraînement, au terrain annexe du stade du 30 juin. Selon lui, c’est le moment où jamais. L’histoire doit s’écrire lors de cette 32e édition surtout que le Sénégal n’a jamais remporté une compétition majeure en football.



Il a par ailleurs évoqué l’adversaire. Pour le capitaine des Lions, l’Algérie doit s’attendre à une rencontre différente de celle de la phase de poules remportée par les Fennecs (0-1). « Ce ne sera pas une revanche, nous allons jouer pour gagner. On n’ira pas avec un esprit revanchard. Nous comptons tout donner pour gagner la Coupe » .

