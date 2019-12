Cheikouna Guèye et Gie, condamnés à 2 ans avec sursis: Le verdict stoïquement accepté

Les maîtres coraniques, présents massivement au Tribunal de Louga ont rendu grâce à Dieu et au khalife général des mourides qui leur avait demandé de garder le calme, concernant la décision du juge.



Suite au verdict donné, condamnant le marabout et compagnie à 2 ans avec sursis, il a été constaté que les talibés ont respecté les consignes du guide religieux. Ils disent s'attendre un verdict de la sorte, puisque Cheikhouna Guèye et compagnie n’avaient rien fait.



A retenir qu’il n’y a pas eu de violence sur les lieux. Seulement, il y avait la présence d’un dispositif important de la sécurité sur les lieux.



