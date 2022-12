Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Chelsea : Edouard Mendy refuse un contrat de 6 ans : Un manque de respect dénoncé par le gardien des Lions Rédigé par leral.net le Samedi 24 Décembre 2022 à 10:33 | | 0 commentaire(s)| Les discussions entre Chelsea et Edouard Mendy (30 ans, 11 matchs toutes compétitions cette saison) pour étendre le contrat du gardien international sénégalais au-delà de juin 2025 n'avancent pas. Selon The Sun, l'ancien Rennais a refusé un nouveau bail de six ans proposé par sa direction.



Selon le site butfootball, le désaccord porterait sur les conditions salariales réclamées par l’ancien joueur de Rennes. Edouard Mendy toucherait actuellement 110 000 livres par semaines, soit environ 490 000 euros par mois.





Ce serait moins que son concurrent, l’Espagnol Kepa Arrizabalaga, avec qui, il est à la lutte pour une place de titulaire. Edouard Mendy réclamerait ainsi le même traitement que son coéquipier, et dénoncerait un manque de respect de la part de ses dirigeants. L'actuel 8e de Premier League est-il prêt à céder aux exigences de son portier ?



Plusieurs autres clubs seraient ainsi à l’affût pour le récupérer en cas de divorce avec Chelsea. Le Sun parle ainsi de Monaco, de Nice et de l’AC Milan. Arrivé en 2020 en provenance de Rennes, le gardien sénégalais a remporté avec les Blues la deuxième ligue des champions du club en 2021 et en battant des records d’invincibilité. Mais aussi en s’adjugeant du trophée du meilleur gardien de but de la FIFA 2021

Sud quotidien





