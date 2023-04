Chelsea : Koulibaly veut rester le plus longtemps possible Koulibaly n’a pas connu une saison particulièrement confortable. Le défenseur a disputé 20 matches de Premier League alors que les Blues occupent la 11ème place du classement. Bien qu’il ait admis qu’il n’était pas au mieux de sa forme, il insiste sur le fait qu’il souhaite rester à Chelsea le plus longtemps possible.

«Je sais que je ne suis pas encore à 100 %, mais je pense que j’arri¬ve à mon niveau. Chelsea a pris une gran¬de décision en me recrutant l’été dernier (pour 40 millions d’eu¬ros) et j’ai très envie de rendre la pareille. Je veux faire partie de ce club pendant de nombreuses années», a déclaré l’international sénégalais dans une interview accordée à The Times.



«Ce n’est pas l’année à laquelle Chelsea s’attendait, mais parfois, lorsque vous avez de grands changements, de nouveaux propriétaires, et que la moitié de l’équi¬pe est nouvelle, tout le monde doit s’adapter. Mais nous savons à quel point l’ambition est grande ici et nous allons travailler pour regagner la confiance des supporters», a ajouté Kalidou Koulibaly.



S’il désire rester, Kalidou Koulibaly doit se préparer à vivre une saison sans Ligue des champions - à moins que son club ne parvienne à remporter l’édition actuelle de la plus prestigieuse compétition européenne.



Chelsea devra pour cela éliminer le tenant du titre, le Real Madrid, en quart de finale de la C1, qu’il va rencontrer ce mercredi, puis mardi prochain au match retour, avant de faire tomber le Bayern ou Manchester City afin de se rendre en finale à Istanbul. Un pari loin d’ê¬tre gagné pour Chelsea mais dont Kalidou Koulibaly va donner le maximum pour y arriver.



L’international sénégalais essaiera d’y jouer un rôle prépondérant pour une fin de saison beaucoup plus heureuse pour le club londonie

