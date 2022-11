Cherté de la vie: le Mouvement National des Femmes de l'APR approuve les mesures prises par le chef de l'Etat Son Excellence le Président Macky SALL vient de prendre onze (11) mesures phares et 55 décisions pour la réduction de la cherté de la vie en faveur de toutes les couches de la population, allégeant ainsi de manière significative le lourd fardeau qui pèse sur les couches les plus vulnérables.

Ces 55 décisions du Chef de l'Etat traduisent clairement l'engagement de Son Excellence le Président Macky SALL pour l'amélioration constante des conditions de vie des Sénégalaises et des Sénégalais, ainsi qu'un leadership capable de mobiliser le patronat, les industriels, les commerçants et les

associations de consommateurs dans le cadre d'une large concertation pour une lutte globale contre la volatilité des prix sur le marché mondial.



Le Mouvement National des Femmes de L’APR estime, qu'en prenant de telles décisions pour protéger les populations du marasme de la conjoncture internationale, Son Excellence le Président Macky SALL nous interpelle toutes et tous et nous incite à nous constituer en un front de citoyenneté et de solidarité pour que ces mesures soient effectivement appliquées et aboutissent au soulagement des souffrances des populations.



Sachant que Son Excellence le Président Macky SALL ne ménagera aucun

effort et saisira toutes les opportunités de protection des intérêts vitaux des populations, le Mouvement National des Femmes de L’APR exhorte les Sénégalaises et les Sénégalais à continuer de lui accorder leur confiance, à lui transmettre leurs demandes sociales et à soutenir l'effectivité de ces 55 décisions salutaires.



Fait à Dakar, le 08 novembre 2022

Madame Ndèye Saly Diop DIENG,

Présidente du Mouvement National des Femmes de L’APR

