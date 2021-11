Cherté du loyer: Aminata Assome Diatta, ministre du Commerce dresse une liste de propositions Les responsables du ministère du Commerce ont tenu, ce mardi, une réunion portant sur la cherté de la location au Sénégal. Aminata Assome Diatta et Cie ont décidé de dresser une liste de propositions qui sera soumise au Président de la République, Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Novembre 2021 à 20:21 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre du Commerce trouve que les locataires souffrent beaucoup de la caution. Il y a des bailleurs qui demandent jusqu’à 6 mois de caution. Donc il faut qu’on limite la caution de loyer qu’elle ne dépasse pas deux mois ».



Revenant sur le problème de la commission que le loueur verse à l’agence, il a été décidé qu’elle devra être partagée entre le bailleur et le locataire, selon Walfadjiri.



Ainsi, un observatoire va être mis en place pour assurer la gestion du loyer. « Parce qu’il est important d’avoir une structure dédiée au loyer », a-t-elle indiqué.



« Sans compter la volonté de promouvoir l’enregistrement des contrats et règlementer les activités des agences », informe Aminata Assome Diatta.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos