Cheveux abîmés, essayer cette recette à l'eau de riz

Vos cheveux sont abimés? Voici un remède pour des cheveux longs, soyeux et radieux...

Faites bouillir 4 tasses d'eau minérale, jusqu'à ce qu'elle atteigne le point d'ébullition, ajoutez 1/2 tasse de riz et laissez 20 minutes à feu doux. Après ce temps, filtrez et versez le liquide dans une bouteille en verre et laissez refroidir. Faites votre shampooing habituel et rincez. Ensuite, appliquez l’eau de riz par léger massage avec les doigts. Laissez agir environ 15 minutes et rincez à l'eau tiède.









Mam Dieng