Cheveux gras, pellicules, croissance des cheveux: Essayer le sel de mer

Le sel marin est un produit naturel qui est devenu très populaire ces dernières années. Grace à sa forte teneur en minéraux essentiels, le sel marin apporte une large variété de bienfaits au corps.

Sachez que le sel marin est plus naturel et plus sain que le sel iodé que l’on trouve sur le marché.

C’est un exfoliant naturel pour le cuir chevelu qui aide à réduire la graisse qui peut s’accumuler sur le cuir chevelu. Tout comme le corps, les cheveux et le cuir chevelu ont aussi besoin d’être exfolié. Il élimine les pellicules et favorise aussi une croissance rapide. En effet, la circulation sanguine du cuir chevelu va permettre de renforcer le cheveu et le faire pousser plus vite.





Pour lutter contre les cheveux gras, essayez cette recette.



Comment ça marche?

Dans un récipient sec, versez deux parties de votre shampooing, puis ajoutez-y 3 cuillères à soupe de sel marin. Mélangez bien jusqu’à ce que le sel soit dilué. Ensuite appliquez une partie du produit sur vos cheveux et frottez bien. Massez bien votre cuir chevelu pendant quelques minutes. Laissez le produit agir vos cheveux une dizaine de minutes. Puis rincez avec l’eau tiède, ensuite avec l’eau froide. Hydratez vos cheveux.



Attention une utilisation trop fréquente peut provoquer la sécheresse de vos cheveux.







Mam Dieng