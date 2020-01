Chez le Khalife Thierno Madani Tall: Après Me Wade, Macky Sall s’engage à reconstruire la mosquée Omarienne

Le président de la République Macky Sall a rendu visite mardi au khalife de la famille omarienne, Thierno Madani Tall à son domicile sis à la Médina. Le chef de l’Etat a exprimé au marabout, son engagement de reconstruire la Mosquée Omarienne de Halwar, située sur la corniche Ouest de Dakar.



« Je vais reconstruire cette mosquée dans le cadre du Programme de modernisation des foyers religieux. C’est un devoir pour moi de le faire d’autant plus que je fais partie de la famille et mon ambition pour l’Islam et les familles religieuses, je l’ai déjà commencée. Je m’engage à reconstruire la mosquée pour rendre à l’érudit El Hadji Oumar Foutiyou Tall, ce qu’il fait pour l’Islam et pour l’Afrique », a-t-il affirmé.



En réalité, il ne fait que suivre les pas de son prédécesseur, Abdoulaye Wade. Ce dernier, faut-il le rappeler, avait rendu visite au Khalife le 6 juillet 2019 et avait pris l’engagement de reconstruire l’édifice religieux avec ses propres moyens.