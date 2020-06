Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Chiffres TikTok: un réseau social en pleine expansion ! Rédigé par leral.net le Mardi 2 Juin 2020 à 13:37 | | 0 commentaire(s)| Pour ceux d’entre vous qui ne le connaissent pas encore, TikTok est l’un des réseaux sociaux qui montent en puissance depuis 2018 ! Lancé en 2016, cette application mobile qui permet d’enregitrer de courtes vidéos sur des sons, musiques, passages de films ou sketches, est en pleine expansion en France et dans le monde. Voici quelques chiffres qui vont surement, si vous êtes annonceur ou travaillez en agence, vous prouver de l’intérêt des TikTok Ads.

CHIFFRES : TIKTOK DANS LE MONDE

Lancé officiellement en 2016, TikTok a profité de sa fusion avec l’application Musical.ly en 2018, pour croître de manière exponentielle dans le monde. Aujourd’hui, en 2020, TikTok se positionne avec Instagram comme l’un des réseaux sociaux avec le plus de potentiel de croissance.



LES CHIFFRES CLÉS D’UTILISATION :

Avec 800 millions d’utilisateurs mensuels actifs estimés, TikTok serait aujourd’hui le 7e réseau social le plus utilisé au monde, juste derrière Instagram (en nombre d’utilisateurs mensuels actifs) (il y a toutefois de fortes chances que la crise du coronavirus et le confinement dans de nombreux pays ait subitement boosté le nombre de téléchargements de cette application en 2020).



En 2019, TikTok a été la 2e application la plus téléchargée dans le monde avec au total plus de 1,69 milliards de téléchargements depuis son lancement (téléchargements Play Store et App Store confondus).



Sur l’App Store d’Apple, TikTok a été la 4e application la plus téléchargée dans le monde en 2019 et celle la plus téléchargée sur le 4e trimestre 2019 devant YouTube, Whatsapp et Instagram notamment.



Rien qu’en 2019, TikTok aurait été téléchargé au total 738 millions de fois dans le monde (+11,25% vs 2018).



Chaque jour, sur TikTok, près de 1 milliard de vues de vidéo sont comptabilisées à travers le monde..



Les utilisateurs actifs de TikTok passent en moyenne 52 minutes par jour sur l’application.



68% des utilisateurs de TikTok utilisent l’application pour regarder les vidéos des autres.



90% des utilisateurs actifs de TikTok consultent l’application plus d’une fois par jour.





