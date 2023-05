Chiffres de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge : «829 victimes secourues dans différentes manifestations publiques» A l’instar des autres pays, le Sénégal a fêté ce 8 Mai, la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Très dynamique dans la gestion des troubles sociaux, ces volontaires ont eu à secourir au moins 829 blessés dans les différentes manifestations publiques de 2012, 2021 et 2023.

Mercredi 10 Mai 2023

Connus pour leur engagement dans la réponse aux situations d’urgence et leur dévouement exemplaire dont ils font preuve lors des conflits armés, des catastrophes naturelles, manifestations publiques ou crise sanitaire, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge étaient à l’honneur, ce 8 mai. Et à l’instar des autres pays, le Sénégal a fêté ces volontaires qui, «dans la mise en œuvre de leur plan de contingence pour la gestion des troubles sociaux, ont permis de secourir un nombre total de 829 victimes des différentes manifestations publiques de 2012, 2021 et 2023». En effet, près de 700 volontaires étaient mobilisés à travers le pays.



86 blessés ont été secourus, dont 3 gendarmes et 2 policiers le 16 mars



En mars 2021 par exemple, leurs actions de couverture sanitaire des manifestations publiques ou émeutes ont permis «la prise en charge de 590 manifestants blessés, dont 232 victimes évacuées vers les structures hospitalières, 13 cas de décès enregistrés, à travers la mobilisation de 316 secouristes répartis dans 36 équipes d’intervention sur la base du respect strict des principes de neutralité, d’impartialité et d’indépendance édictés par le mouvement».



Il en est de même lors des manifestations publiques du jeudi 16 mars 2023, au total 86 blessés ont été secourus, dont trois gendarmes et deux policiers et 25 de ces victimes ont été évacuées vers les structures sanitaires.



Leurs interventions ont aussi impacté 153 victimes des violences pré-électorales survenues au Sénégal entre janvier et février 2012, dont 44 blessés graves évacués à l’époque vers les établissements sanitaires.

Bes Bi



