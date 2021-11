Chine: La disparition de la championne de Tennis Peng Shua inquiète, mais d’autres rassurent

Le monde du sport s’est ému de la disparition de la joueuse de tennis et demande des comptes aux autorités chinoises. e président du Comité international olympique, Thomas Bach, a indiqué avoir parlé, dimanche 21 novembre, par vidéo avec la joueuse de tennis chinoise, en compagnie d’une membre de la commission des athlètes du CIO (Emma Terho) et une autre membre chinoise du CIO (Li Lingwei).



Selon le CIO, elle aurait expliqué qu’elle se porte bien et qu’elle se trouve chez elle, à Pékin (Chine), où elle passe du temps avec ses proches. Elle aurait également demandé que sa vie privée soit respectée, alors qu’une vidéo avait été publiée le matin même la montrant en train d’assister à une rencontre de tennis. Depuis quinze jours, l’ex-numéro 1 mondial de double est portée disparue, après avoir accusé l’ancien vice-Premier ministre chinois d’agression sexuelles

Rewmi