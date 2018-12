Chine: cette ligne de métro traverse de part en part, un immeuble d'appartements de dix-neuf étages !

Dans la ville chinoise de Chongqinq située dans le centre du pays, le métro aérien dispose d'un itinéraire particulièrement surprenant. Avec le manque d'espace disponible au sein de cette mégalopole de 14 millions d'habitants, cette ligne de métro traverse de part en part un immeuble d'appartements de dix-neuf étages. Oui oui, vous avez bien lu...



Une installation conçue pour ne pas déranger les habitants :



Selon The Telegraph, l'immeuble dispose d'un système anti-bruit, la rame ne fait pas plus de bruit qu'un lave-vaisselle en marche. Ainsi cette étrange configuration n'offre que des avantages aux résidents, qui n'ont qu'à prendre l'ascenseur en sortant de chez eux afin de se rendre au métro situé entre le sixième et le huitième étage de l'immeuble. Par contre, plus aucune excuse pour arriver en retard au travail avec un système comme celui-ci.



À choisir, on préfère ça plutôt qu’un métro qui roule avec les portes ouvertes… mais on n’est pas sûr qu’on aimerait habiter dans le même immeuble que celui-ci. Ça doit faire beaucoup de passage quand même !











Gentside