Choc des ambitions: l’éclatement de Benno annoncé Mohamed Moustapha Diagne, membre de la Conférence des leaders de Benno Bokk Yakaar et non moins leader de Synergie Républicaine, ne prédit pas un bel avenir à la coalition présidentielle.

«La coalition Benno Bokk Yakaar subira la loi des ambitions légitimes et contradictoires de ses différentes composantes. Ce qui provoquera, malheureusement, son éclatement», a-t-il, en effet, confié à "Vox Populi" dans son edition du jour.



Rédigé par leral.net le Samedi 20 Avril 2019 à 11:09



