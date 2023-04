Choc entre une moto "Jakarta" et un bus Tata: Un client décédé sur le coup et le motard arrêté

Un accident mortel sur l'autoroute, à hauteur de la bretelle des Hlm de Dakar, entre une moto "Jakarta" et un bus de transport Tata, a coûté la vie au client de la moto qui est décédé sur le coup.



D’après Le Soleil, le conducteur de la moto est gardé en vue par la Police.



