Choc frontal en deux bus à Kaffrine: Ce que révèlent les premiers éléments de l’enquête Selon les premiers éléments de l’enquête de police judiciaire, un bus affecté au transport public de voyageurs, à la suite de l’éclatement d’un pneu, a quitté sa trajectoire avant de heurter frontalement un autre bus venant en sens inverse. Le tragique choc a occasionné un bilan provisoire de 38 morts dénombrés et 78 blessés pris en charge, dont des cas graves.

Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Janvier 2023 à 13:25 | | 0 commentaire(s)|

Selon un communiqué reçu, le Capitaine, Commandant la Compagnie de Gendarmerie de Kaffrine, le Commandant de la Brigade ainsi que les services de secours se sont déplacés sur les lieux dès la survenance de l’accident.



Pour un petit rappel, ce jour, dimanche 8 janvier 2023 aux environs de 3 heures 30, un grave accident de la circulation routière s’est produit sur la route nationale N°1 à hauteur de la localité de Sikilo, dans le département de Kaffrine.



« L’Autorité judiciaire s’incline devant la mémoire des personnes décédées et se tient prête à faciliter aux parents et proches des victimes, toutes les formalités d’usage », nous dit le document.



