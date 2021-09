Choix des parlementaires: Pr Moussa Diaw exhorte à enquête de moralité des candidats Suite à l’affaire de trafic de passeports diplomatiques, ayant sécoué l’espace public sénégalais, Pr Moussa Diaw demande à revoir le mode de désignation des parlementaires. Il invité à une enquête de moralité des candidats à la députation pour mieux aider au choix des parlementaires.

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Septembre 2021 à 21:45 | | 0 commentaire(s)|

D’après Pr Moussa Diaw, l’enquête de moralité des candidats est d’autant plus important qu’un changement de mode d’élections des députés. Elle permettra de mettre hors circuit des parlementaires plus ou moins éclaboussés dans des affaires scandaleuses.



« Le changement de désignation des élus du peuple s’impose pour une meilleure lisibilité politique, un meilleur choix des députés qui vont remplir leur fonction au niveau cette haute Institution en termes de débats, de propositions de lois, d’implication dans l’élaboration et l’exécution des politiques publiques. Parce que, c’est leur fonction principale. Même si, je pense que les députés ne semblent pas être outillés pour pouvoir remplir cette mission-là », préconise-t-il.



Pr Diaw trouve nécessaire de revoir le modèle actuel d’élection des députés pour apporter des améliorations de renforcement de la démocratie et des organes institutionnelles qui sont l’ossature de l’Etat et de la République.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos