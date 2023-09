Choix du Président pour le candidat de Benno : Oumar Guèye adhère et appelle à l’unité, la cohésion et la discipline Oumar Guéye, Coordonnateur départemental de BBY de Rufisque adhère au choix du Président Macky Sall de désigner le Premier ministre Amadou comme candidat de la Coalition Bby pour l'élection présidentielle du 25 février 2024.

« Nous devons tous nous mettre d’ores et déjà en ordre de bataille dans l'unité la cohésion et la discipline pour faire triompher dès le premier tour » notre candidat a déclaré Oumar Guéye ce Dimanche à Niague.



C’était en marge d'une cérémonie de présentation de condoléances suite au décès de Thieyacine Ndiaye dit Papa Ndiaye ancien conseiller rural de l'ex communauté rurale de Sangalkam



