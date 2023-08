Choix du candidat de BBY, Doudou Ka avertit : «Ceux qui sont dans la défiance seront considérés comme des adversaires ! » Le Grand Panel- Le ministre des Transports Aériens et du Développement des Infrastructures, Doudou Ka n’est pas emballé par l’idée d’ouvrir le choix du candidat de Benno Bokk Yakaar (BBY) pour la présidentielle de 2024. Il est clair que pour lui, il y a manifestement une tentative de défiance à l’égard du président de la République, Macky Sall que, la quasi-totalité des responsables de l’APR et de BBY, ont mandaté pour leur choisir le candidat de la majorité.



« Chacun d’entre nous est libre de ses choix. Moi j’ai fait le mien, qui est de me ranger derrière celle ou celui que le chef de l’Etat aura choisi pour porter les couleurs de notre majorité en février 2024. Je suis un homme de loyauté et d’honneur. La victoire impérative en 2024 dépendra de notre capacité à nous ranger derrière le Président Macky Sall. Je veux être clair. Aucun succès ne se construira sur la défiance à l’encontre du chef de notre majorité », a-t-il martelé sur le plateau de 7Tv.



Doudou Ka est convaincu que la fidélité, la loyauté et l’esprit militant doivent primer sur les ambitions individuelles et ou partisanes. Ce, dans la quête de l’intérêt général du peuple sénégalais.



« Ceux qui respecteront le code d’honneur de la majorité présidentielle auront leur badge d’honneur qui est la consécration d’une loyauté visà-vis du Président Macky Sall. Les autres seront considérés comme des adversaires », a-t-il poursuivi.



Un vigoureux rappel à l’ordre de la part du ministre des Transports Aériens et du Développement des Infrastructures, Doudou Ka qui semble s’ériger en gardien du temple et en conservateur de l’héritage de Macky Sall. M. Ka appelle ses camarades à la raison, en se mettant en position de contre-attaque sur l’exigence de loyauté et de reconnaissance envers le Président Macky Sall, qui leur a permis d’être au service du Sénégal.

