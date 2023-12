Chômage et l’émigration irrégulière à Kothiary: Les jeunes du Boundou retrouvent l’espoir Un forum de jeunesse axé sur la lutte contre l’émigration irrégulière, avec pour thème central la mobilisation citoyenne et la promotion des opportunités de formation et d’emploi a lieu ce dimanche 23 décembre à Kothiary. Cette rencontre a rassemblé de nombreuses personnalités, dont le ministre de la jeunesse, Pape Malick Ndour, Djimo Souaré, président du Conseil départemental de Goudiry, par ailleurs coordonnateur national du Prodac et le maire de Kothiary, Ismaila Kaba. Joignant l’utile à l’agréable, le ministre de la jeunesse a également présidé la finale de la coupe du maire de Kothiary.

Kothiary, une bourgade dans le département de Goudiry a été ce dimanche le point de ralliement de tous les jeunes du Boundou. Cette rencontre d’échanges a été très bénéfique pour tous les participants. Toutes les contraintes liées à l’employabilité des jeunes dans la zone ont été passées au peigne fin. Cette question a fait l’objet de plusieurs discussions. Car la localité de Goudiry est fortement impactée par l’émigration irrégulière.



Un état de fait qui n’a pas échappé au ministre de la jeunesse, Pape Malick Ndour. « Nous sommes venus d’abord pour présider un forum : le forum sur l’emploi mais aussi sur l’entreprenariat des jeunes. Un forum dont le thème cadre parfaitement avec l’actualité à l’immigration irrégulière qui secoue tout le Sénégal. Plus particulièrement la zone de Goudiry qui est une zone d’immigration », a –t-il déclaré. Plutôt dans son adresse monsieur Ndour avait exprimé sa fierté d’être à Kothiary et d’y retrouvé le coordonnateur national du Prodac, Djimo Souaré par ailleurs président du conseil départemental de Goudiry.



Suite à cette réunion, le président du conseil départemental de Goudiry, Monsieur Souaré, a partagé son ressenti. En outre, il a exprimé sa gratitude pour la présence et la disponibilité du ministre Pape Malick Ndour. « Monsieur le ministre je vous exprimes toute notre reconnaissance. Vous êtes le ministre des jeunes du Sénégal et vous œuvrez pour le développement du Sénégal, le bien être des jeunes. Moi qui suis votre collaborateur en tant que coordonnateur du Prodac. Cela ne m’étonne pas et je voudrais au nom de toute la population de Goudiry vous remercier. Je voudrais aussi remercier l’initiateur de cet évènement, le maire de Kothiary. Qui travaille jour et nuit pour le bien- être de ses populations », a exprimé monsieur Souaré.



Le maire de la commune de Kothiar Ismaila Kaba initiateur de cet évènement a manifesté toute sa satisfaction quant à la tenue de ce forum. « Le président de la République a beaucoup fait pour le département. Nous disons que le département de Goudiry est un département très vaste qui rassemble 15 communes. Les perspectives étaient très claires. C’était un échange entre le ministre et sa jeunesse. Les jeunes de tout le département de Goudiry étaient présents à Kothiary. La jeunesse de Goudiry et celle de Kothiary en particulier doit être satisfaite. Le ministre a constaté et écouté nos problèmes », s’est-il réjoui.



« J’ai été content et fier de rencontrer les jeunes avec qui nous avons discuté durant toute une matinée sur la problématique de l’emploi dans le département mais aussi sur les efforts de l’Etat. En termes de promotion de l’employabilité, en termes de formation mais aussi en termes d’insertion et des propositions concrètes dans le cadre de la promotion sociale et de la promotion économique des jeunes. Nous avons discuté avec eux sur les opportunités qu’offre l’Etat en termes d’insertion avec les instruments que nous avons, notamment l’Anpej, le Prodac mais aussi la Der et le Fongip », a fait savoir le ministre de la jeunesse.



D’après le maire de la commune de Kothiary tous les espoirs sont permis. Car durant ce forum, les jeunes du département et les personnalités présentes ont passé au peigne toutes les questions liées à l’employabilité des jeunes de Goudiry. Au regard, des différentes interventions les jeunes sont sortis de cette rencontre requinqués et très ragaillardis.







